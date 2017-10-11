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تهديد بالتصفية الجسدية يغضب الممرضين في وزان‎ تهديد بالتصفية الجسدية يغضب الممرضين في وزان‎
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تهديد بالتصفية الجسدية يغضب الممرضين في وزان‎

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, جهات |

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عبرت الشغيلة الصحية بإقليم وزان عن إدانتها الشديدة لهجوم وصفته بـ”الوحشي”، تعرضت له ممرضتان بالمركز الصحي زغيرة بالإقليم ذاته، أثناء مزاولتهما مهامهما؛ وذلك أمام أنظار حارس الأمن من طرف شخص في حالة سكر طافح.

بلاغ صادر في الموضوع، مذيل بتوقيعات 5 مكاتب نقابية إقليمية، وهي المنظمة الديمقراطية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي الصحة (UNTM) والاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT) قال إن “الاعتداء يعتبر الثاني من نوعه على الأطر الصحية بعد حادث مماثل طال أحد الممرضين بالمركز الصحي مصمودة”.

واستنكر البلاغ النقابي، الذي توصلت به هسبريس بنسخة منه، تنامي ظاهرة الاعتداءات بمختلف المؤسسات الصحية والوقائية، داعيا الجهات الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها؛ وذلك بتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة توفير الإدارة الحماية لموظفيها.

جدير بالذكر أن المركز الصحي بجماعة زغيرة شهد هجوما وصف بـ”الهمجي” من طرف شخص في حالة سكر ومدجج بسلاح أبيض، عمد إلى تهديد العاملين بالمرفق العمومي بالتصفية الجسدية والاغتصاب.

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