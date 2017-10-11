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رضيعة متخلى عنها تستنفر السلطات في القليعة

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, حوادث |

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عثر مواطنون على رضيعة حديثة الولادة متخلّى عنها، اليوم الأربعاء على بعد أمتار من مسجد حي “العزيب” في الجماعة الترابية القليعة، ضواحي إنزكان آيت ملول، وعمدوا إلى إخبار السلطات بالمنطقة.

وتحّركت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي صوب المكان، وجرى نقل الرضيعة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير حيث أُجريت لها فحوصات أثبتت أن حالتها الصحية جيدة.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية إنزكان، من أجل الوصول إلى هوية الواقفين وراء التخلص من هذه الرضيعة بالشارع العام.

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