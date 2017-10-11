ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > “معطلو زومي” يحتجون طلبا للشغل في وزان
مقالاث مشابهة
بسبب المساكن الاقتصادية ... ملايين الأسر المغربية تعيش في منازل بغرفة أو غرفتين بسبب المساكن الاقتصادية ... ملايين الأسر المغربية تعيش...
سلطات بني ملال مدعومة بالقوات العمومية تواصل حملتها على البناء الغير قانوني وتهدم أساسات و منازل سلطات بني ملال مدعومة بالقوات العمومية تواصل حملتها...
الخياري: حسابات سياسية تسم مواقف الجزائر من المخدرات المغربية الخياري: حسابات سياسية تسم مواقف الجزائر من المخدرات...

“معطلو زومي” يحتجون طلبا للشغل في وزان

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, مجتمع |

800510chaumeur-ouazzane2-507334257800510.png

عاد معطلو فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى الاعتصام والاحتجاج في شوارع وزان، من أجل المطالبة بالحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة.

المحتجون، الذين قدموا من جماعة زومي القصية بـ45 كيلومترا عن حاضرة دار الضمانة، عمدوا إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان؛ بينما منعت القوات العمومية المحتجين من تثبيت لافتة بالسياج الحديدي لمقر العمالة تلخص مطلبهم، كما منعتهم من تثبيت واقيات لتفادي أشعة الشمس.

محمد الشريف زوقوني، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزومي، قال إن الشكل الاحتجاجي هو “رسالة إلى الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية بسبب عدم وفائها بوعودها مع أعضاء الفرع فيما يخص التوظيف بسلك الوظيفة العمومية”.

وأشار زرقوني، في تصريح لهسبريس، إلى حالة إغماء إحدى المحتجات “بسبب ارتفاع درجة الحرارة وجرى نقلها إلى مستشفى المدينة على متن سيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية محملا السلطات الإقليمية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب ما أسماه اللامبالاة وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها”.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““معطلو زومي” يحتجون طلبا للشغل في وزان”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب