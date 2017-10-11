“معطلو زومي” يحتجون طلبا للشغل في وزان

عاد معطلو فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى الاعتصام والاحتجاج في شوارع وزان، من أجل المطالبة بالحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة.

المحتجون، الذين قدموا من جماعة زومي القصية بـ45 كيلومترا عن حاضرة دار الضمانة، عمدوا إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان؛ بينما منعت القوات العمومية المحتجين من تثبيت لافتة بالسياج الحديدي لمقر العمالة تلخص مطلبهم، كما منعتهم من تثبيت واقيات لتفادي أشعة الشمس.

محمد الشريف زوقوني، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزومي، قال إن الشكل الاحتجاجي هو “رسالة إلى الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية بسبب عدم وفائها بوعودها مع أعضاء الفرع فيما يخص التوظيف بسلك الوظيفة العمومية”.

وأشار زرقوني، في تصريح لهسبريس، إلى حالة إغماء إحدى المحتجات “بسبب ارتفاع درجة الحرارة وجرى نقلها إلى مستشفى المدينة على متن سيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية محملا السلطات الإقليمية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب ما أسماه اللامبالاة وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها”.

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