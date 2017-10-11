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إيقاف معنف قاصر رفضت زواجه نواحي سطات‎

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, حوادث |

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تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سطات، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة أولاد سعيد، من إيقاف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة سلاح أبيض.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة وعديم السوابق القضائية، قد عرّض فتاة تبلغ من العمر 17 سنة لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض في الثالث عشر من شهر شتنبر المنصرم، نتيجة خلاف حول الرغبة في الزواج من الضحية؛ وهو ما تسبب لها في جروح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكدت المديرية أن إجراءات البحث والتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة ترابيا بمسقط رأس المشتبه فيه مكنت من تحديد مكان وجوده وإيقافه.

وقد جرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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