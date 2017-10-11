رونار: مباراة كوريا الجنوبية الودية كشفت أخطاء في لعب “الأسود”

عبر الناخب الوطني، هيرفي رونار، عن سعادته للنتيجة التي انتهت بها المباراة الودية بين “الأسود” ومنتخب كوريا الجنوبية بعد زوال أمس بسويسرا (3-1)، لكنه تأسف لتلقي مرمى محمد رضا التكناوتي هدفاً بعد حفاظ عن نظافة شباك “الأسود” لمدة ليست بالقصيرة.

وقال رونار، في تصريحات صحافية، عقب نهاية المباراة: “سعيد بتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية وبحصة عريضة، لكنني خائب أيضاً لتلقي مرمانا هدفاً.. فمنذ 3 مباريات لم تهتز شباكنا”.

وعن تفاصيل المباراة، قال رونار إن لاعبيه قدموا نصف ساعة أولى ممتازة، ليظل المستوى بعد ذلك متوسطاً، مردفاً: “على من يريدون ضمان مكان لهم ضمن المنتخب المغربي أن يعيدوا مشاهدة المباراة..هناك الكثير من الأخطاء الواجب تصحيحها..”.

وفي ما يخص المواجهة الحاسمة الشهر المقبل للمنتخب المغربي أمام نظيره الإيفواري، عن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العام، روسيا 2018، قال رونار إن مجموعته مازالت على المستوى نفسه من التركيز رغم أن المغرب بات على رأس المجموعة، مردفاً: “فعلناها في الكان لنيل بطاقة العبور إلى دور الربع..الأمر مختلف الآن لأننا سنلعب على أرض كوت ديفوار وأمام جماهيره..”.

للإشارة فإن الصراع حول بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 انحصر بين المنتخبين المغربي والإيفواري، إذ تكفي المغرب نقطة وحيدة على الأقل في مباراته الأخيرة أمام كوت ديفوار، في وقت يحتاج “الفيلة” إلى تحقيق الانتصار على أرضهم وبين جمهورهم من أجل ضمان السفر إلى روسيا صيف العام المقبل.

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