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تأجيل تحرير صرف الدرهم يخفض نمو الكتلة النقدية بالمغرب

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | إقتصاد |

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قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الكتلة النقدية ستعرف بعض التباطؤ في وتيرة نموها خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بسبب اللجوء إلى شراء العملة الصعبة من لدن الأبناك المغربية، في سياق جرى فيه تأجيل تحرير صرف سعر الدرهم إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المندوبية، في موجز الظرفية لشهر أكتوبر 2017، إلى أن الكتلة النقدية ستحقق زيادة تقدر بـ 4,7 في المائة السنة الجارية، عوض 5,5 في المائة المسجلة السنة الماضية، ويرجح أن تحقق حاجيات السيولة بعض الارتفاع موازاة مع تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي.

وبحسب هذه الأرقام، فقد انخفضت موجودات العملة الصعبة لدى البنك المركزي بنسبة 11,7 في المائة نهاية شهر غشت الماضي، وعزت المندوبية هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع مشتريات الأبناك التجارية من العملة الصعبة في انتظار عملية تحرير سعر الصرف.

ولا يزال القرار المؤجل لتحرير سعر الدرهم يلقي بظلاله على أرقام السيولة النقدية والعملة الصعبة، سواء في أرقام البنك المركزي المغربي أو توقعات المندوبية السامية للتخطيط، رغم أن القرار أجل تنفيذه إلى أجل غير مسمى.

وكان بنك المغرب قد أعلن في 20 يونيو الماضي عن دخول البلاد في مرحلة تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقا من يوليوز الفائت، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم دون تحديد موعد محدد للتنفيذ.

وكان ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم من بين أسباب التأجيل، لكن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، حذر، في ندوة صحافية قبل أسبوع، من تضييع المزيد من الوقت، بسبب الصعوبات التي قد تواجه الاقتصاد المحلي في حالة تأخر إصلاح القطاع المالي.

وأكد الجواهري أن قرار التعويم يأتي في ظل وضعية اقتصادية مناسبة ومستقرة عكس بعض الدول التي اعتمدت القرار في ظل أزمة مالية، وقال إن ذلك سيساعد البلاد على الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني قد توقعت الإبقاء على قرار تحرير سعر صرف الدرهم وقللت من مخاطره على الاقتصاد المغربي، لكنها سجلت انخفاضاً في صافي احتياطيات المغرب الأجنبية بـ14.3 في المائة بالدولار الأميركي في السابع من يوليوز مقارنة مع مستواه في نهاية أبريل، ليصل إلى20.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.

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