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المغرب يواصل حماية أوروبا من الهجرة غير النظامية

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, مجتمع |

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اعتقلت السلطات المغربية، خلال شتنبر الماضي، إجمالي 248 مهاجرا في مياه أو سواحل مدينة الحسيمة، بينما كانوا يحاولون الوصول بشكل غير نظامي إلى الأراضي الإسبانية.

وفي تصريحات لـ”إفي” أوضح مصدر من السلطات المحلية، طالب بعدم الكشف عن هويته، أن من بين هؤلاء المهاجرين توجد 17 امرأة و6 قاصرين من جنسيات مختلفة، وأغلبهم ينحدرون من بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وذكر المصدر نفسه أن هؤلاء المهاجرين اوقفتهم قوات البحرية المغربية، وتم اقتيادهم لاحقا إلى مقر الدرك في مدينة إمزورن، التي تبعد 14 كيلومترا جنوب الحسيمة، من أجل استجوابهم.

ويرفع هذا العدد حصيلة المهاجرين المعتقلين من لدن السلطات المغربية، منذ يونيو الماضي، في سواحل الحسيمة وأعالي البحار إلى 1204 أشخاص.

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