أم تتهم أطباء بقتل ابنتها في مراكش .. والمصحة: “سكتة قلبية”

صدمة كبيرة تلك التي خلفتها وفاة الشابة أميمة من مراكش، 17 عاما، بعد معاناة مريرة لمدة تخطت خمسة أشهر من موت سريري أعقب موت جزء من خلايا دماغها؛ وهو الأمر الذي أقعدها ببيتها نظرا لضعف الإمكانيات المادية التي تتطلبها حالتها للعلاج، قبل أن تتدخل الأيادي البيضاء وتنقلها إلى مصحة خاصة بمراكش.

أميمة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ثلاثة أيام من دخولها مصحة بمراكش، لتحمّل الأم المكلومة مسؤولية وفاتها للفريق الطبي الذي أشرف على إخضاعها لترويض طبي قصد إعادة ترميم خلايا دماغها.

وفي اتصال بهسبريس، وجّهت الأم اتهامات ثقيلة إلى المصحة التي أشرفت على وضع ابنتها المتوفاة، وطالبت بفتح تحقيق في الواقعة مؤكدة أن “الفريق الطبي نزع الجهاز الذي كانت تتنفس به على مستوى العنق منذ وقت طويل”.

بصوت مكلوم ودموع حارقة، قالت الأم: “أطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل على خط واقعة قتل ابنتي وفتح تحقيق مع الفريق الطبي الذي كان سببا أساسيا في اختناقها وحرمني من رؤيتها مرة ثانية”.

وتعزو الأم السبب الرئيسي لوفاة ابنتها إلى “الإهمال الذي لقيته من طرف الأطباء بالرغم من إخبارهم بأن لونها تحول من الطبيعي إلى الأزرق وبطنها انتفخ بشكل كبير جدا، ما أدى إلى وفاتها”.

واستطردت قائلة: “في آخر لحظة أوصلوها بالأكسجين لإنقاذها فصعد إلى دماغها، ما أدى إلى وفاتها، وعندما طالبتهم بتوضيح قالوا إنهم سيدخلونها العناية المركزة، لكنها فارقت الحياة بعد لحظات”.

وردا على اتهامات الأمّ، أوضحت إدارة المصحة الخاصة، في مراسلة توصلت بها هسبريس، الأسباب التي أدت إلى وفاة أميمة، قائلة إن “الفتاة البالغة 17 عاما عانت منذ ماي الفارط من تشنجات أدخلتها في غيبوبة طويلة الأمد، هو الأمر الذي استدعى نقلها إلى عدة مستشفيات والعديد من المرافق الصحية بمراكش”.

وأضافت إدارة المصحة: “وفي 2 من أكتوبر الجاري، قدمت الفتاة إلى المصحة الخاصة بمراكش وهي تعاني من الصمم ومشاكل بالدماغ واستسقاء الرأس، وكانت الفتاة تتنفس بأنبوب على مستوى القصبة الهوائية وتتغدى بأنبوب المعدة”.

واستطردت الإدارة في توضيحاتها: “فور وصولها، حصلت على الرعاية الكاملة من طرف الفريق الطبي بالمستشفى الخاص وعلى رعاية متعددة الاختصاصات، لتظهر بعدها مضاعفات على مستوى الجهاز التنفسي في اليوم 5 من أكتوبر، وبالرغم من ذلك ظلت حالتها مستقرة”.

وختمت الإدارة مراسلتها مؤكدة أن الفتاة فارقت الحياة بسبب سكتة قلبية، وقالت: “تدهورت حالة المريضة فجأة جراء تعرضها لضيق حاد في التنفس، فتدخل الفريق الطبي وقام بجميع الخطوات الطبية لإنقاذ حياتها مثل: تدليك القلب وتنبيب القصبة الهوائية… ولسوء الحظ استسلمت المريضة لسكتة قلبية أدت إلى وفاتها”.

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