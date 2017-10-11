وتيرة مغربية عالية في استقطاب المقاولات الأندلسية

قالت الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات “إيكستيندا” إن المغرب يظل من بين ثلاثة دول الأكثر استقطابا للمقاولات التي تنشط بجهة الأندلس في جنوب إسبانيا .

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن المغرب شكل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إحدى الوجهات الثلاث المفضلة للأنشطة الاقتصادية التي تنظم حركيتها وكالة “إيكستيندا” لفائدة حوالي 655 مقاولة أندلسية خلال النصف الأول من سنة 2017 .

وأكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية كانت، خلال نفس الفترة، ضمن الوجهات الثلاث الأساسية المستهدفة من طرف 1382 نشاط اقتصادي أشرفت عليه هذه الوكالة؛ أبرزها المشاركة في المعارض والتظاهرات والأيام الاقتصادية وتبادل وفود رجال الأعمال وأرباب المقاولات وغيرها، لفائدة الشركات والمقاولات الأندلسية .

وحسب نفس البلاغ فإن 287 مقاولة وشركة أندلسية شاركت في هذه الأنشطة الاقتصادية تنشط في القطاعات الحيوية المرتبطة بتصنيع وتوزيع المواد الاستهلاكية و 230 شركة في قطاع الصناعة و 130 مقاولة في قطاع الفلاحة .

وتعد الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات مؤسسة عمومية تابعة للحكومة المستقلة للأندلس وتتمثل مهامها الأساسية في إنعاش الصادرات لفائدة المقاولات الأندلسية في الخارج ولها تمثيليات في 19 بلدا من بينها المغرب.

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