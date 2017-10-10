“تهديد العرب بالذبح” يلقي بالشاعرة مزان في أقبية “سجن الزاكي”

قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عشية الثلاثاء، بشهرين سجناً نافذا في حق الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، بعد متابعتها بتهمتي التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص والتمييز، بسبب “فيديو” نشرته في صفحتها على “فيسبوك”.

ولم تحضر المعنية بالأمر خلال جلسة الحكم التي انعقدت اليوم بسبب تدهور وضعها الصحي. وقال محمد ألمو، محامي الشاعرة: “الحكم لم يكن متوقعاً، ولذلك سنطعن فيه، لأنه لم يكن بناءً على المناقشة والمعطيات التي أدلينا بها”.

وأضاف ألمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه كان يتوقع البراءة لمليكة مزان، مشيراً إلى أنه سيطعن في الحكم “طبقاً لما تتيحه مراحل التقاضي حماية لحقوق المتهمين”.

وسبق لهيئة دفاع مزان أن تقدمت بملتمس للمتابعة في حالة سراح مؤقت لكنه تم رفضه.

وجرى اعتقال مزان، الأحد 17 شتنبر المنصرم بتهمتي “التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص والتمييز”، بعد أن نشرت مقطع “فيديو” في صفحتها على “فيسبوك” هددت فيه بـ”العنف في حق العرب في شمال إفريقيا في حال لم يتمكن الأكراد من تأسيس دولتهم بعد الاستفتاء”.

وقضت مليكة مزان إلى حد الساعة حوالي 23 يوماً في سجن الزاكي بسلا، وكانت خلال جلسات سابقة أنها “محبة للسلام والتسامح، وهي ضحية أسلوب إبداع لم يفهم”، كما نفت أن “يكون التهديد من ثقافتها”، واعتبرت أن “أعداءها كانوا يترصدون الفرصة للتهجم عليها”.

وكانت مليكة مزان تشتغل أستاذة للفلسفة، وتحظى بمتابعة كبيرة على موقع “فيسبوك”، وتنشر من حين إلى آخر قصائد بالعربية، وتدافع عن القضيتين الأمازيغية والكردية بشراسة، وتقطن لوحدها في الرباط منذ حوالي عشر سنين، بعد طلاقها من زوجها.

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