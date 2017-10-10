“ثورة العطش” بزاكورة تحقن الأجواء .. والساكنة تطالب الملك بالماء

تعيش مدينة زاكورة غليانا شعبيا غير مسبوق بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بحقها في الاستفادة من الماء الصالح للشرب، الذي يغيب عن صنابير منازلها لمدة طويلة دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل سريع للإشكال، وفق إفادات الساكنة الغاضبة.

ويبدو أن بوادر الاحتقان الشعبي بمدينة زاكورة تلوح في الأفق، وتهدد الاستقرار الأمني الذي تتميز به المنطقة، خصوصا بعد اتهام السلطات الإقليمية والأمنية من قبل الساكنة المحلية باستعمال القوات العمومية بمختلف تلاوينها لقمع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم من غياب الماء الشروب. الأمر الذي قابلته الساكنة بدورها باستعدادها للتظاهر في مسيرة شعبية كبيرة ستشارك فيها ساكنة المدينة ونواحيها والطلبة بجامعات أكادير ومراكش والرشيدية، بحسب ما أعلنت عنه مجموعة من الجمعيات المدنية.

ومن أجل إنهاء هذا الاحتقان، ترى الساكنة المحلية بزاكورة أن رئيس الحكومة مطالب بالتدخل من أجل توفير قطرة ماء تروي عطشها، متهمة المسؤولة الحكومية المكلفة بالماء بتقديم معلومات “كاذبة ومفبركة” لوسائل الإعلام، مؤكدة أن ثورة الماء بزاكورة قائمة ولا يمكن إخفاؤها ومن شأنها “أن تأخذ منحى خطيرا، خصوصا في الوقت الذي لازالت فيه الجهات المسؤولة تلتزم الصمت حيال أزمة هذه المادة الحيوية”.

محمد عنابي، ناشط حقوقي بزاكورة، قال إن “ساكنة زاكورة تحملت صبر معاناتها مع الماء الصالح للشرب لسنوات، إلا أن التدخل الأمني الذي تعاملت به الجهات الأمنية والإقليمية في حق المتظاهرين أجج الأوضاع”، مضيفا: “قمع المحتجين من قبل القوات العمومية، ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس وتهدد بتنظيم اعتصامات ومسيرات احتجاجية طويلة الأمد بشوارع زاكورة”، مؤكدا أن “الساكنة أعلنت استعدادها السير في طريق أهل الريف وإعلان زاكورة الحسيمة الثانية”.

وذكر الجمعوي ذاته، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن “هناك بعض البرلمانيين ومسؤولين إقليميين يحاولون صب الزيت على النار وخلق التوتر بين الساكنة وأجهزة الدولة التي يقدمون لها معطيات مغلوطة عن مسيرة زاكورة”.

وزاد قائلا: “رسالتنا التي نود أن تصل الملك هي أننا في أمسّ الحاجة إلى الماء الصالح للشرب، ونطالبه بفتح تحقيق مع بعض الوجوه التي تدير الشأن المحلي والإقليمي، باعتبارهم المسؤولين عن تردي الأوضاع ويهددون الاستقرار الذي تنعم به المدينة لعقود من الزمن”، بتعبير الناشط الحقوقي ذاته.

من جهته، يرى مسؤول أمني إقليمي، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، أن “على الدولة التدخل عاجلا قصد توفير الماء الصالح للشرب للساكنة”، معتبرا “مطالب الساكنة قانونية ومشروعة”، مضيفا: “فقط على الداعين إلى تنظيم المسيرات الاحتجاجية تفادي إشراك بعض القاصرين للحفاظ على سلمية المظاهرات والوقفات الاحتجاجية”.

وعن الاتهامات الموجهة إلى القوات العمومية بتفريق المتظاهرين بالقوة والقمع، قال المسؤول ذاته في حديثه لهسبريس: “مسيرة الأحد كانت في بدايتها سلمية، إلا أن تدخل بعض القاصرين لرشق الأمن والممتلكات العمومية بالحجارة، فرض تدخل الأجهزة الأمنية لمنع هذه التصرفات غير القانونية”، نافيا الاتهامات الموجهة إلى الأمن حول القمع والتحرش بالمحتجات، قائلا: “الأمن تدخل لتفريق المحتجين طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، وبتعليمات من الجهات المختصة”.

وطالبت ساكنة زاكورة، في تصريحات متطابقة، الملك محمدا السادس بزيارة المنطقة من أجل الاطلاع على أوضاعها في ظل انعدام الماء الصالح للشرب والعديد من البنايات التحتية، وغياب أية رؤية تنموية للمشرفين على تسيير الشأنين الإقليمي والمحلي، مشددة على أن “زيارة أعلى سلطة في البلاد هي الوحيدة التي يمكنها أن تخرج زاكورة من الإهمال والتهميش والركود التنموي الذي عاشته منذ سنوات”، بحسب تعبيرها.

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