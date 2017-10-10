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أمريكا تسقط عددا قياسيا من القنابل على أفغانستان

المصدر:  | 10 أكتوبر 2017 | عالم |

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كشفت أحدث الاحصاءات الرسمية أن سلاح الجو الامريكي أسقط في شتنبر الماضي أكبر عدد من القنابل والذخائر، منذ عام 2012، على مواقع الجماعات الاسلامية في أفغانستان.

وأسقط سلاح الجو الأمريكية 751 قطعة ذخيرة على مواقع خاصة بجماعة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في ارتفاع كبير لعدد الذخائر بلغت نسبته 50 بالمئة بالمقارنة مع شهر غشت الماضي.

وأوضح التقرير “أن هذه الزيادة يمكن أن تعود إلى استراتيجية الرئيس، التي ترمي إلى استهداف المجموعات المتطرفة على نحو استباقي”. وذكر أنه قد تم تمركز ست طائرات مقاتلة من طراز “إف-16″ في أكبر قاعدة أمريكية بأفغانستان، وهي قاعدة باجرام التي تقع بالقرب من كابول، لزيادة عدد الضربات الجوية، مضيفا أنه قد تم السماح أيضا لقاذفات من طراز “بي-52″ بالقيام بالمزيد من المهام الجوية.

وتأتي الزيادة الكبيرة في نشاط سلاح الجو الامريكي، بعد إعلان إدارة ترامب عن استراتيجية أمريكية جديدة، وزيادة معتدلة في أعداد القوات في الدولة التي مزقتها الحرب.

وإلى جانب القيام بمزيد من الغارات الجوية، فإن أعداد الإصابات بين المدنيين تشهد ارتفاعا أيضا. إذ سجلت الأمم المتحدة زيادة نسبتها 43 بالمئة في الإصابات بين المدنيين، جراء العمليات الجوية التي تمت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2016، حيث تم تسجيل 232 مدنيا بوصفهم قتلى أو جرحى.

ويمكن أن يعود السبب وراء سقوط 85 ضحية إلى الضربات الجوية الأمريكية، و114 آخرين إلى الغارات الجوية الأفغانية، مع عدم وضوح السبب وراء المسؤول عن باقي الحالات.

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