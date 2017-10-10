بيع أدوية دون ترخيص يقود إلى السجن بمراكش

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، بائعا متجولا وتاجرا من ذوي السوابق القضائية في بيع الأدوية الصيدلية بدون ترخيص وشخصين آخرين متخصصين في بيع المواد الغذائية، بعد تورطهم في حيازة وبيع أدوية صيدلانية بدون سند قانوني.

وقضت هيئة الحكم بشهرين حبسا نافذين في حق كل من المتهمين “ا- ر” و”م- هـ” الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي والحكم على كل واحد منهما بأدائهما 5000 درهم، وبشهرين موقوفي التنفيذ في حق كل من المدعو رضوان “ب” وعبد الله “أ” مسير دكان والحكم على كل واحد منهما بأدائهما غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة قدرها 4000 درهم، بعد متابعتهم طبقا لفصول المتابعة من أجل بيع أدوية صيدلانية بدون ترخيص.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 15 شتنبر المنصرم، عندما توصلت عناصر المركز الترابي للدرك بتسلطانت بمعلومات مفادها أن دكانا لبيع المواد الغذائية بدوار الهبيشات بجماعة وباشوية تسلطانت ضواحي مراكش، يبيع أدوية صيدلانية للزبائن بدون سند قانوني، ليتم تعميق البحث ومباشرة التحقيقات الأولية في هذه القضية، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أسفرت عن إيقاف المتهمين وحجز أنواع مختلفة من الأقراص والأدوية الصيدلية، التي يتم بيعها بالتقسيط، وتوجيه عينات منها إلى معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط قصد تحليلها.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أشرف عليها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت، أن أحد المتهمين في هذه القضية، وهو متخصص في بيع المواد الغذائية، سبق اعتقاله خلال سنة 2016، بعدما جرى إيقاف أحد الباعة المتجولين الذي زوده بمجموعة من الأقراص من نوع “دوليبران”، وحجز علبتين كرطونيتين تضمان أنواعا مختلفة من الأقراص والأدوية الصيدلانية، ليواصل التعاطي لهذا النشاط المحظور بعد الإفراج عنه، والتزود بها من لدن شخص آخر يتحدر من مدينة القنيطرة على متن سيارة لتوزيع البضائع.

الوسوم: الملك

