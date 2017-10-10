أزمة التأشيرات تنقص قيمة العملة الوطنية في تركيا

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 30 من يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي، واليورو أيضا، وذلك عقب ساعات من تبادل الولايات المتحدة وتركيا وقف إصدار التأشيرات.

وبلغت قيمة الليرة 0.26 دولار، بانخفاض بنسبة 3.7% مقابل تعاملات نهاية الأسبوع الماضي (0.26 دولار)، بينما بلغت نسبة انخفاضها أمام العملة الأوروبية الموحدة 4.34%، لتتراجع من 0.23 إلى 0.22 يورو.

وخسرت العملة التركية أكثر من 7% لدى بدء التداول مطلع هذا الأسبوع في البورصة الآسيوية، عقب الإعلان عن وقف إصدار التأشيرات من جانب السفارة الأمريكية في تركيا لـ”دواع أمنية”، ما ردت عليه أنقرة بالمثل.