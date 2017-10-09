ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > قطر تجدد تأكيد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء
مقالاث مشابهة
فرنسا تختبر جاهزية فرنسا تختبر جاهزية "تي جي في" .. وتتمسك بمبادرة "الحكم...
وزير بلجيكي يطلق تصريحات استفزازية حول المغرب و هكذا ردت عليه سفارة المملكة وزير بلجيكي يطلق تصريحات استفزازية حول المغرب و هكذا...
لهذه الأسباب المغرب لهذه الأسباب المغرب "يطرد" مليارديرا موريتانيا و يجبره ...

قطر تجدد تأكيد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء

المصدر:  | 9 أكتوبر 2017 | الأولى, سياسة |

800099abderrahman-yacoub-qatar-onu-641229779800099.png

جددت قطر، الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء.

وقال عبد الرحمن يعقوب الحمادي، نائب الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، إن “قطر ما فتئت تشدد على أن حل الخلافات يتم من خلال التزام الأطراف بالحوار والتعاون البناء في ما بينها ومع الأمم المتحدة، ونرى أن ذلك هو السبيل الأمثل لإيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء”.

وأكد أنه “لذلك، فإننا نرحب بالجهود الرامية لإيجاد حل لهذه القضية في إطار العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بغية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2351 (2017)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية”.

وذكر ممثل قطر، في هذا الصدد، بالبيان التي توج قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، والذي جدد فيه قادة دول المجلس مساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها مبادرة بناءة كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.

واعتبر أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز التعاون بين دول هذه المنطقة الهامة وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “قطر تجدد تأكيد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب