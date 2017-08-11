المصادقة على 92 مشروعا للتنمية البشرية في تنغير

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تنغير، خلال اجتماعها الأخير، على إنجاز 92 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 26 مليون درهم؛ وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2017.

وتتوزع هذه المشاريع المصادق عليها برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي بـ23 مشروعا، خصص لها غلاف مالي يقدر بـ12.95 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع مجموعة من القطاعات ذات البعد الاجتماعي، كالماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والكهرباء بالعالم القروي وملاعب القرب والمسالك الطرقية واقتناء آليات لفك العزلة والنقل المدرسي، إضافة إلى 26 مشروعا مدرا للدخل خصص لها غلاف مالي يناهز 3.32 مليون درهم.

وأفاد بلاغ عمالة إقليم تنغير، حصلت هسبريس على نسخة منه، بأن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت أيضا على تسعة مشاريع تهم تنمية سلسلة الزعفران، خصص لها غلاف مالي يقدر بـ1.34 مليون درهم، إلى جانب 20 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي، “محور الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية” بغلاف مالي يناهز 7.9 ملايين درهم.

وذكر المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة صادقت، إلى جانب المشاريع أعلاه، على ثمانية مشاريع تهم المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية القدرات بغلاف مالي يناهز 553 ألف درهم، فضلا عن ستة مشاريع تهم المخطط الإقليمي للتنشيط الثقافي والرياضي والديني بغلاف مالي يقدر بـ853 ألف درهم.

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