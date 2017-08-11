خسائر “توشيبا” اليابانية تلامس 8.77 مليار دولار

أعلنت شركة “توشيبا” اليابانية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية تكبد خسائر صافية، خلال العام المالي 2016، بقيمة 965.660 مليار ين (ثمانية مليارات و777 مليون دولار).

وكشف عملاق التكنولوجيا اليابانية عن نتائج العام المالي الذي انتهى في مارس 2017 بعد تأخر تقديمها ثلاث مرات في السابق.

وكان السبب الرئيس وراء النتائج السيئة لـ”توشيبا” خلال العام المالي السابق هو إفلاس فرع أعمالها النووية بالولايات المتحدة “وستنغهاوس إلكتريك”.

وتكبدت الشركة، جراء هذه المشكلة فقط، خسائر بقيمة خمسة مليار و23 مليون دولار . بينما تبقى توشيبا ثاني أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية، حيث تستخدم منتجاتها في مراكز البيانات والسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أجهزة “آبل”.