“هاكر” يوجه إلى وزيرة داخلية لندن “بريدا مزيفا”

تمكن مخترق إلكتروني من خداع وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، من خلال تبادل رسائل إلكترونية معها منتحلا شخصية مستشار الاتصالات الجديد الخاص برئيسة وزراء المملكة المتحدة، تيريزا ماي، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا غارديان”.

وتمكن “الهاكر”، الذي يستخدم اسم “سينون ريبورن”، ونجح من قبل في خداع أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التواصل بشكل مباشر مع رود عبر بريدها الإلكتروني الشخصي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الشخص تظاهر بأنه روبي جيج، مستشار ماي للاتصالات، ومن خلال عنوان مزيف وجه في البداية رسالة لوزيرة الداخلية عبر البريد الإلكتروني العام لمجلس العموم البريطاني.

وبعدها، بدأ تبادل للرسائل مع رود التي ردت عليه من بريدها الإلكتروني الشخصي. ووفقا لما جاء في نص الرسائل، التي يعود تاريخها للسابع من يوليوز الماضي، أدركت وزيرة الداخلية أن الأمر خدعة عقب أول تبادل للتحية بينهما.

وحين سأل المخترق الوزيرة عن المشروعات التي تعمل عليها حاليا، ردت رود “في الحقيقة، هناك عدة أمور في جدول أعمال الوزارة، لكن اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد أشخاص ينتحلون شخصيات أخرين هي بالتأكيد واحدة من هذه الأمور”.

وأضافت الصحيفة أن “الهاكر” سأل رود، بعد أن أدركت أن الأمر خدعة، بكتابته: “ألا تعتقدين أنه يتعين عليك أن تكوني أكثر يقظة بشأن مسألة الهجمات الإلكترونية كونك وزيرة الداخلية؟”، لكنه لم يتلق أي رد بهذا الخصوص.

وأكد متحدث من الحكومة البريطانية حدوث هذا التبادل للرسائل الإلكترونية، مشيرا إلى أن ا”لوزيرة أدركت سريعا أن الأمر كان خدعة”.

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