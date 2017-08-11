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الشرطة تتحرك ضد السرقة بالعنف وسط تنغير

المصدر:  | 11 أغسطس 2017 | الأولى, حوادث |

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أحالت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تنغير شخصين ينحدران من المدينة نفسها على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل “السرقة الموصوفة المقرونة بظرف التعدد والعنف واستعمال دراجة نارية”.

وحسب مصادر هسبريس فان المعنيين بالإحالة أمام العدالة جرى إيقافهما في اليومين الأخيرين، بعد أن تقدمت إحدى السيدات بشكاية مباشرة إلى المصالح الأمنية، تتهم الموقوفين بسرقة محفظتها اليدوية التي تحتوي على أغراضها الشخصية.

وذكرت المصادر أن المشتكية تعرفت على الموقوفيْن وعلى الدراجة النارية المستعملة في السرقة ضدها، خلال أطوار البحث والتحقيق معهما من لدن مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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