تعليق أممي على “مقتل العتابي”: نراقب الوضع

في أول تعليق لها على وفاة الناشط عماد العتابي في إطار احتجاجات “حراك الريف”، قالت منظمة الأمم المتحدة إنها تراقب تطورات الوضع في الحسيمة.

جاء ذلك خلال جواب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة بنيويورك، حول موقف الأمم المتحدة من تطور الأوضاع في الريف، والتي أدت إلى وفاة الناشط عماد العتابي خلال فض مظاهرات 20 يوليوز التي استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع.

وقال أحد الصحافيين الدوليين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة: “الكثير من المغاربة يقولون إن وفاة العتابي تطور سيء بالنسبة لمسار حراك الريف منذ بداية المظاهرات؛ ما يعني أن الوضع يزداد سوءاً؛ لذلك أنا أتساءل معك للمرة السابعة عشرة عن موقفكم، ودائماً أنت تقول لي: إن إدارة الشؤون السياسية في المنظمة تراقب الوضع”.

جواب المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس كان مقتضباً، مؤكداً أن مختلف أقسام المنظمة الأممية تراقب الوضع، وزاد: “عندما يكون لدينا ما نقوله سيتم إعلانه في وقته”.

وكان عماد العتابي، الناشط في “حراك الريف”، الذي رقد بالمستشفى العسكري بالرباط عقب إصابته بجروح خطيرة أثناء احتجاج 20 يوليوز في مدينة الحسيمة، قد لفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس الثلاثاء.

وأورد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنه سبق تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث معمق حول وفاة العتابي؛ من أجل كشف حقيقة حادث إصابته، وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ذلك، وقال في بلاغ له: “الأبحاث لازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، وستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها، وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل بها”.

جثمان العتابي ووري الثرى بمقبرة “أكرا أزوكاغ” ضواحي الحسيمة، بعد الصلاة عليه في المسجد المحاذي للمدافن؛ وذلك في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، بحضور أفراد من عائلته وعدد كبير من المتضامنين القادمين من مناطق مختلفة.

ومباشرة بعد الفراغ من مراسيم الدفن، انطلق المشيعون في مسيرة نددوا من خلالها بمقتل الشاب عماد العتابي، متهمين القوات العمومية بالتسبب في وفاته بعد خروجه للاحتجاج في العشرين من يوليوز المنصرم. كما خرج متضامنون في الرباط والدار البيضاء في وقفات احتجاجية مماثلة يطالبون من خلالها بمحاسبة المتورطين في قضية العتابي.

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