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التونسيون يمهدون لتمديد “عطلة أبوة” في البلاد

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | عالم |

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أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية أن مشروع قانون يرمي إلى إقرار “عطلة للأبوة” سيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء؛ في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وأوضحت القاضية سامية دولة، المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، في تصريح صحافي، أن مشروع القانون ينص على عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب وفق القانون المعمول به حاليا.

وأبرزت المسؤولة التونسية أن المشروع ينص، أيض،ا على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العام وشهر في القطاع الخاص، حاليا.

واعتبرت سامية دولة، أن “القانون الحالي فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين”.

كما زادت القاضية أن مشروع القانون ينص، كذلكا، على الرفع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.

وأضافت المتحدثة أن مشروع القانون “يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي مع المعايير الدولية وخاصة الاتفاقية 183 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة”.

يذكر أن السويد تعد أول دولة أوروبية أقرت “عطلة للأبوة” سنة 1974، وأقرت عدة بلدان أيضا تدابير تدعم الآباء العاملين للاستفادة من هذه العطلة.

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