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النيران تحرق هكتارات غابوية في إقليم وزان

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | الأولى, حوادث |

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شب، مساء اليوم الخميس، حريق غابوي بمنطقة “الطرافة” الواقعة بجماعة زومي، التابعة ترابيا لإقليم وزان، أتى على مساحة مهمة من الغطاء الغابوي قاربت هكتارين.

وفور إخطارها، تدخلت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، مدعومة بآلية إطفاء برية، إلى جانب عناصر من رجال المطافئ والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى عمال الإنعاش الوطني والسلطات المحلية، لتتم السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

مصادر من عين المكان قالت لهسبريس إن “الحريق أتى على جزء مهم من الغابة، غالبيته من الأعشاب الثانوية والغطاء النباتي”، مشيرة إلى أن صعوبة تضاريس المنطقة صعبت من مهمة إخماد ألسنة اللهب.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن مجهودات الإطفاء تواصلت إلى غاية الساعة الثامنة من مساء الخميس حيث تم تطويق الحريق والسيطرة عليه، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.

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