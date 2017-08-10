“أوبك” تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2018

توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام حول العالم، بزيادة تبلغ 1.26 مليون برميل يومياً في 2018، مقارنة مع نمو 1.27 مليون برميل يومياً في 2017.

وأضافت “أوبك”، في تقريرها الشهري، أن إجمالي الطلب العالمي على النفط الخام للعام الجاري سيبلغ 96.4 مليون برميل يومياً. كما توقعت ارتفاع الطلب اليومي على النفط الخام إلى 97.6 مليون برميل يومياً العام المقبل.

وتعاني أسواق النفط الخام، حول العالم، من تخمة العرض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وأكد التقرير أن الطلب في كل من الصين والهند ظل قوياً خلال الشهر الماضي، ما يعكس استمرار النشاط في قطاع الصناعات الصحية وشبكات الطرق، والنقل والصناعة.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إن نمو إمدادات النفط من دول خارج المنظمة يتوقع ان يرتفع بمقدار 1.14 مليون برميل يومياً في 2018 إلى 58.96 مليون برميل يومياً.

وستكون الزيادة، بحسب المنظمة، مدعومة بنمو إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل، وروسيا وكازاخستان والكونغو والمملكة المتحدة.

وأشارت “أوبك” إلى تباطؤ في الطلب العالمي على النفط الذي ينتجه الأعضاء فيها إلى 32.2 مليون برميل يومياً في 2018، مقارنة مع 32.3 مليون برميل في 2017.