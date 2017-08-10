قتيل وممرضات مصابات في حادث سير بطرفاية

لقي سائق سيارة خفيفة، صباح اليوم الخميس، مصرعه وأصيبت ثلاث ممرضات إصابات متفاوتة الخطورة بعد انقلاب سيارتهم على بُعد خمسة كيلومترات من مدينة طرفاية.

وقال قدار رشدي، المدير الجهوي للصحة بالعيون، إن “سائق السيارة لقي مصرعه على الفور في عين المكان بعد إصابته إصابة بليغة، وأصيبت ثلاث ممرضات بكسور ورضوض متفاوتة الخطورة”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الممرضة الرابعة نجت من الحادث وأصيبت بجروح طفيفة؛ وحالتها عادية لم تستدع نقلها إلى المستشفى.

وأشار المسؤول الجهوي إلى أنه “جرى نقل ممرضة أصيبت بكسور متفاوتة على مستوى العمود الفقري والكتف إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش عبر مروحية. أما الحالتان الأخريان، فيتلقيان العلاجات الضرورية بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون”.

جدير بالذكر أن الممرضات الأربع يشتغلن بالمستشفى الحسن الثاني بطانطان، وكُن في سفر إلى مدينة العيون للمشاركة في “مسيرة الأقطاب السوداء” التي دعت إليها حركة الممرضين من أجل المعادلة، في إطار برنامج نضالي وطني أعلنت عنه هذه الحركة في وقت سابق.

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