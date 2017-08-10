خبيرة تطالب بتوفير حاجيات مستخدمي اليد اليسرى

دعت خبيرة ألمانية إلى تقديم دعم أكبر للذين يعتمدون بالدرجة الأولى على اليد اليسرى، سواء في المدرسة أو العمل.

وتأتي دعوة يوهانا باربارا زاتلر، من المركز الألماني لتقديم الدعم والمشورة لأصحاب اليد اليسرى في ميونخ، بمناسبة “اليوم العالمي للأعسر” (أو الأشول)، الذي يوافق 13 غشت كل عام.

وقالت زاتلر إن أكبر مشكلة بالنسبة للتلاميذ هي وضع الكتابة، و”لا يأبه المدرسون كثيرا لذلك، الكثير من أصحاب اليد اليسرى يتخذون وضعا خطافيا لليد عند الكتابة، مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وصورا كثيرة تظهره وهو يكتب بيد ملتوية بعض الشيء”.

كما انتقدت الخبيرة كون عالم الوظيفة مكيفا، بالدرجة الأولى، وفقا لأصحاب اليد اليمنى .. وقالت إن “فتحة النقود الموجودة في ماكينات الحجز الآلي لتذاكر المواصلات العامة، وكابحات الطوارئ في الآلات، كل ذلك موجود على الجانب الأيمن”.

وشددت “مناصرة اليد اليسرى” على ضرورة دعم الشركات ماليا لشراء آلات سهلة الاستخدام من قبل أصحاب اليد اليسرى.