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سويدي اختطف بمالي: أجهل سبب إطلاق سراحي

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | عالم |

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قال مواطن سويدي احتجزه متشددون إسلاميون في مالي، لما يقرب من ست سنوات، إنه لا يعرف لماذا تم إطلاق سراحه، موضحا أنه رفض دفع أي فدية محتملة.

وقال يوهان غوستافسون، في مؤتمر صحفي، “يمكنني فقط التكهن مثل أي شخص آخر”. وأوضح: “آمل أن يكون ذلك قد حدث لأنهم قد سئموا حقا مني، وآمل أن تظل السويد على سياستها بعدم دفع أي فدية وألا تغير ذلك. فأنا لا أؤمن بذلك”.

وكان قد تم اختطاف غوستافسون في نونبر من عام 2011، أثناء قيامه بجولة في تمبكتو مع مواطن جنوب أفريقي يدعى ستيفن مكجوان، والذي أُطلق سراحه في يوليوز الماضي. كما قامت القوات الفرنسية الخاصة، في عام 2015، بإطلاق سراح مواطن هولندي يدعى، سجاك ريكه، كان محتجزا كرهينة أيضا؛ فيما قُتل رجل ألماني أبدى مقاومة لعملية الخطف.

وقال غوستافسون إن الافراج عنه في أواخر يونيو الماضي “كان غير متوقع”. بينما ذكرت الحكومتان السويدية والجنوب أفريقية أن كلا منهما لم تدفع أي فدية.

ويعتقد أن الخاطفين أعضاء فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامي، أما غوستافسون فقد صرح بكونه لا يعرف ما إذا كان هناك دول أو منظمات أخرى شاركت في التمكين من إطلاق السراح.

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