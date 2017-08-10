شاب ينهي حياته شنقا في جماعة “أولاد بوعلي”

وضع شاب ينحدر من دوار أولاد مسعود جماعة أولاد بوعلي النواجة دائرة البروج، اليوم الخميس، حدا لحياته؛ حيث عثر عليه مشنوقا بحبل مربوط إلى شجرة بالقرب من منزل عائلته بالدوار المذكور.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر من منطقة بني مسكين الشرقية، فإن الهالك، “م، أ” المزداد سنة 1974، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، زار إثرها أطباء مختصين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية وعناصر من المركز التراب للدرك الملكي بالبروج، الذين قاموا بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها نحو قسم الأموات بسطات، حيث خضعت للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبعد ذلك جرى تسليم جثة الهالك إلى أهله اليوم الخميس من أجل القيام بإجراءات الدفن.

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