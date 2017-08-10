ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > شاب ينهي حياته شنقا في جماعة “أولاد بوعلي”
مقالاث مشابهة
شاب ينهي حياته شنقا في جماعة شاب ينهي حياته شنقا في جماعة "أولاد بوعلي"
"عضة" خطيرة لمضطرب نفسي ترسل والده للمستعجلات وهذا ما...
ظهور معطيات مثيرة في القضية ظهور معطيات مثيرة في القضية "الحمارة" التي نقلت السعار...

شاب ينهي حياته شنقا في جماعة “أولاد بوعلي”

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | الأولى, حوادث |

781473-Suicide-Corde-1-510868709781473.png

وضع شاب ينحدر من دوار أولاد مسعود جماعة أولاد بوعلي النواجة دائرة البروج، اليوم الخميس، حدا لحياته؛ حيث عثر عليه مشنوقا بحبل مربوط إلى شجرة بالقرب من منزل عائلته بالدوار المذكور.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر من منطقة بني مسكين الشرقية، فإن الهالك، “م، أ” المزداد سنة 1974، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، زار إثرها أطباء مختصين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية وعناصر من المركز التراب للدرك الملكي بالبروج، الذين قاموا بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها نحو قسم الأموات بسطات، حيث خضعت للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبعد ذلك جرى تسليم جثة الهالك إلى أهله اليوم الخميس من أجل القيام بإجراءات الدفن.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “شاب ينهي حياته شنقا في جماعة “أولاد بوعلي””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب