فلكيون بريطانيون يكتشفون كوكبين “قابلين للحياة”

قال علماء فلك بريطانيون إنهم اكتشفوا كوكبين جديدين قابلين للحياة، يقارب حجمهما كوكب الأرض، ويقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية من الشمس.

وأوضح الباحثون بجامعة هارتفوردشير البريطانية أن الكوكبين يدوران حول نجم سمي “تاو قيطس”، وهو نجم يقع في مجموعة “سيتيس” يماثل حجم الشمس، وفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف”.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم للكوكبين على بيانات من مرصد أوروبا الجنوبي في شيلي، فضلا عن مرصد “كيك” في منطقة “مونا كيا” بجزيرة هواي الأمريكية.

وقال الدكتور ليد فابو فنج، الباحث المشارك في الدراسة، إن المنطقة القابلة للحياة تضم 4 كواكب صخرية يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين لا تزال غير مضمونة.

وأضاف: “المنطقة تسجل درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جدا كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل”.

لكن الفلكيين أشاروا إلي أن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

وأشار الدكتور ميكو توومي، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إلى أن التقنيات المحسنة تجعل من السهل التمييز بين الإشارات الضوئية الناجمة وجود الكواكب والنشاط النجمي. وزاد: “لقد مكنتنا التقنيات الحديثة من التحقق من وجود الكواكب الخارجية التي يمكن أن تكون صالحة للحياة مستقبلا”.

وفي يونيو 2017 أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف 219 كوكبًا جديدًا خارج النظام الشمسي، من بينها 10 كواكب يقترب حجمها من الأرض، وقد تكون قابلة للعيش على سطحها لاحتمال وجود مياه سائلة.

وذكرت “ناسا” أن تليسكوب “كيبلر” عثر، منذ إطلاقه في 2009 حتى الآن، على 4023 كوكبًا جديدًا، من بين هذه الكواكب 2335 كوكبا خارج نظامنا الشمسي.

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