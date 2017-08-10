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تقرير: ترامب لم يعزز الترسانة النووية في أمريكا

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | عالم |

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ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الترسانة النووية الأمريكية، تحت رئاسته اليوم، “أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى” ليس صحيحا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة الحد من الأسلحة، داريل كيمبل، قوله: “الترسانة النووية هي ذاتها كما كانت قبل تنصيب ترامب”.

وبحسب المصدر فإن الترسانة النووية للولايات المتحدة الأمريكية تتشكل من 1750 رأسا نوويا استراتيجيا تقريبا، يتم استخدامها في صواريخ باليستية عابرة للقارات، وكذلك صواريخ باليستية تطلق من غواصات، وأيضا من مقاتلات استراتيجية ،وكذلك من نحو 180 سلاحا نوويا تكتيكيا في قواعد أوروبية.

وأضافت الصحيفة: “عندما يتأمل المرء المدة الطويلة التي يستغرقها التصنيع ،وضرورة الموافقة السنوية على التمويل من جانب الكونغرس، فإن تجديد الأسلحة النووية يستغرق عقودا، وليس أياما”.

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