مواطنون يحتجون ضد “الإهمال” بضواحي وزان

خرجت ساكنة من فرقة الجزولي، وهي من دواوير الهواووس والحليين واشهابن والشعليين والغابة ويوكة والدهيور، التابعة ترابيا لجماعة لمجاعرة بإقليم وزان، اليوم الخميس، في مسيرة تعد الثانية من نوعها؛ وذلك للتنديد بـ”الإهمال الذي يعيشه السكان والمنطقة جراء تهالك المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير سالفة الذكر وبين عين دريج”، وكذا ضد ما أسموه “لا مبالاة المسؤولين بمطالب الساكنة، المتمثلة في توفير الطرق والنقل المدرسي والعيش الكريم”، وفق ما صدحت به أصوات المحتجين.

يونس بنان، من أبناء الجماعة ذاتها، قال لهسبريس إن “الشكل الاحتجاجي يأتي بعد عقد لجنة للتتبع سلسلة من اللقاءات من أجل التسريع بتنفيذ مضامين الاتفاق الصادر 2017-07-14، والذي التزمت بموجبه السلطات المعنية بإيجاد حلول لمشاكل الساكنة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “بعد وقوف لجنة التتبع على سير الأشغال تبين أن المنجز منها لم يتعد 10% من مجموع بنود الاتفاق”، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون الوعود التي سبق إطلاقها “لم تكن سوى وعود كاذبة غايتها التضليل والتماطل والاستهتار بالساكنة”، وفق تعبيره.

وأوضح بنان في التصريح ذاته أن الدواوير المذكورة “تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب بالرغم من تدخل مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لمواجهة أضرار العطش، وغياب النقل المدرسي بشكل أضحى يضاعف محنة التلاميذ والأسر على حد سواء”، لافتا إلى عزم المحتجين تنظيم مبيت ليلي إلى غاية فتح باب الحوار والخروج بالتزام مع المسؤولين لتسريع وتيرة تقدم الأشغال بهدف الحد من التهميش الذي يعانيه السكان.

الوسوم: مسيرة

