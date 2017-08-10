جزائري مشتبه بتنفيذه عملية دهس جنود في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، أن المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت دورية للجيش الفرنسي، شمال باريس، يدعى محمد بنلاتريشي (37 عامًا)، جزائري الجنسية يعيش في فرنسا بصفة قانونية.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤول بالشرطة، لم تكشف عن اسمه، أن المشتبه به يعيش شمال العاصمة الفرنسية، بالقرب من موقع عملية الدهس، ومعروف لدى الشرطة بارتكابه “جرائم صغيرة غير مرتبطة بالمعتقدات الراديكالية”.

واعتقلت الشرطة المشتبه به، ويشتهر باسم “هامو بنلاتريشي”، أمس الأربعاء بعد إطلاق عيار ناري عليه، وإصابته أثناء محاولته الهروب بسيارة يعتقد أنها المستخدمة في تنفيذ الهجوم.

وفي السياق نفسه، أطلقت قوات مكافحة الإرهاب بفرنسا، اليوم أيضا، حملة مداهمات وتحقيقات في ضاحية “لوفالوا بيريه”، شمال غرب باريس، بحثا عن متورطين في الهجوم الذي استهدف، أمس الأربعاء، جنودًا من وحدة مكافحة الإرهاب “سانتينيل”، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.

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