“نيم” يحدد سعر عليوي في قيمة 3 ملايين يورو

قالت مصادر صحافية فرنسية إن نادي “نيم” قرر رفع سعر الصفقة إلى 3 ملايين يورو؛ وذلك بعد أن أصبح عليوي مطلبا ملحا لدى “أميان”.

وكان “نيم” قد وضع مبلغا بقيمة 2.5 مليون يورو، أي ما يفوق مليارين ونصف المليار سنتيم مغربي، من أجل التخلي عن اللاعب عليوي لفائدة فريق “أميان” المنتمي إلى الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن المهاجم الدولي المغربي يمارس في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، وحقق نجاحات خلال الموسم الماضي بتسجيله 13 هدفا، فضلا عن تألقه صحبة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017.

ومن المرتقب أن يستدعي الناخب الوطني هيرفي رونار المهاجم الدولي المغربي للمشاركة في المباريات المقبلة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، بعدما غاب عليوي عن المباريات الأخيرة.

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