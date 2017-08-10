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رئيس جنوب السودان يتخطى سقف الإنفاق القانوني

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | عالم |

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استنكر برلمان جنوب السودان إنفاق مكتب الرئاسة في البلاد ثلاثة أضعاف الميزانية المخصصة له للسنة المالية 2016-2017 ، وهو ما يعد انتهاكا للقانون، حيث إن مجلس النواب لم يكن على علم بهذا الإنفاق الذي كان يستوجب موافقة مسبقة.

ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية التابعة للبرلمان فإن مكتب رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أنفق ما يزيد عن 3 مليارات جنيه جنوب سوداني (2 مليون دولار)، على الرغم من أن الميزانية التي وافق عليها البرلمان لهذه السنة المالية كانت تنص على إنفاق مليار و300 مليون جنيه جنوب سوداني (800 ألف دولار) فقط.

وقال رئيس اللجنة، ديفيد نايلو، إن “وزارة المالية انتهكت القانون بسماحها لمكتب الرئاسة بتجاوز الإنفاق المخصص في الميزانية العامة”. وأضاف أن “الوزارة لم تقدم تقارير عن أداء هذه المؤسسات خلال العام المالي، وأن النفقات التي تم صرفها خارج الميزانية لم يصادق عليها البرلمان”.

من جانبه، برر المتحدث باسم الرئاسة، اتني ويك اتني، أن مكتب الرئيس تجاوز الميزانية للإنفاق على أنشطة الطوارئ التي لم تكن في الحسبان، وفق تصريحه لـ”إفي”.

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