الشرطة توقف مشتبها بترويجهما “ميكَا” في فاس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ من إيقاف شخصين على متن سيارة خفيفة، كانا يقلان على متنها كمية من أكياس البلاستيك؛ وذلك في إطار مكافحة تسويق هذا المنتج وفقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 77.15.

وبحسب مصدر أمني فإن عملية تفتيش السيارة أسفرت عن حجز 260 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أنها كانت موجهة للتوزيع بالتقسيط في أرجاء مدينة فاس.

وقد تم الاستماع إلى المشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه البضاعة ومعرفة باقي المتورطين في ترويجها، ووضعت السيارة بالمستودع البلدي رهن إشارة المصلحة المختصة.

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