تبادل اتهامات بين تاجر وعمال نظافة بتغجيجت

قال رشيد حامي، مدير مشروع تدبير النفايات الصلبة بتغجيجت، إن “أربعة عمال نظافة تعرضوا ليلة الثلاثاء لاعتداء في الشارع العام أثناء مزاولة عملهم اليومي”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن “العمال تعرضوا لوابل من الكلام النابي والاعتداء الجسدي بالضرب من طرف صاحب محل تجاري في الشارع العام في بلدة تغجيجت”.

وأورد المصدر ذاته أن المعتدي أقدم أيضا على “كسر زجاج شاحنة النفايات باستخدام الحجارة، لأسباب واهية تتعلق بروائح الأزبال التي لا تروق له”.

واستغرب المتحدث الاعتداء على عمال نظافة يُفترض احترامهم من الجميع ودعمهم، ودعا السلطات المحلية إلى القيام بواجبها في حماية هؤلاء العمال ورد الاعتبار لهم، وهم الذين يقومون بواجبهم اليومي في تنظيف واحة تغجيجت في ظروف صعبة وفي أجواء تعرف ارتفاعا مفرطا في درجات الحرارة.

وأبرز مدير مشروع تدبير النفايات الصلبة بتغجيجت أن الضحايا حالياً “ماضون في الاجراءات القانونية اللازمة لإنصافهم، بعد وضع شكاية لدى سرية الدرك الملكي بتغجيجت، في انتظار اجتماع أعضاء الفيدرالية لمتابعة هذا الحادث والقيام بالإجراءات واتخاذ المواقف المطلوبة”.

في المقابل، نفى صاحب المحل التجاري المتهم بالاعتداء على عمال النظافة، أن يكون اعتدى على أحد أو كسر زجاج الشاحنة.

واتهم المتحدث، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، العمال بــ” التقصير في القيام بواجبهم”، مبرزا أن ما حدث ليس اعتداء على العمال، وإنما “هناك خلاف شخصي قديم بيني وبين أحدهم لا غير”.

يذكر أن عمال النظافة بتغجيجت يشتغلون في إطار مشروع لتدبير النفايات الصلبة تابع لفيدرالية واد صياد لجمعيات تغجيجت، انطلق، وفق القائمين عليه، منذ ثلاث سنوات بشراكة مع المجلس الجماعي لتغجيجت.

الوسوم: الدرك , المجلس , مشروع

