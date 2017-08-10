اختبار لقاح روسي جديد ضد “إيبولا” في غينيا

بدأت في غينيا عمليات اختبار لقاء روسي جديد ضد فيروس “إيبولا” ، تحت إشراف شركة “روسال” المتحدة ووزارة الصحة الروسية.

وزارة الصحة الروسية قالت: “تعلن شركة روسال المتحدة ووزارة الصحة الروسية بدء مرحلة ما بعد تسجيل اللقاح الروسي غام إفاك كومبي في جمهورية غينيا”.

كما أضاف المصدر أنه سيتم، خلال البحث الذي سيجري في مركز التشخيص السريري لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، تلقيح أزيد من ألف متطوع.

وأشار بيان الوزارة نفسها إلى أن “برنامج الاختبار يشمل تلقيح المتطوعين ومراقبة وضعهم وصحتهم ومناعتهم لمدة عام”، كما سجلت أن اللقاح الروسي يعتبر الوحيد المسجل قانونا، على المستوى الوطني، للأدوية ضد فيروس “إيبولا”.

جدير بالذكر أن فيروس “إيبولا” ينتج عنه مرض معد خطير، غالبا ما يسفر عن وفاة المصاب، ولا يمكن منع الإصابة بالفيروس عبر التطعيم، كما لا يوجد له علاج.