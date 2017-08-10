خطر الانقراض يدفع المغرب إلى منع مؤقت لصيد “قرش المطرقة”

بات ممنوعاً صيد بعض أنواع السمك من الفصيلة القرشية في المياه البحرية المغربية لمدة خمس سنوات، ابتداءً من شهر غشت الجاري، بناءً على قرار صدر أخيراً عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويشمل المنع المؤقت للصيد لمدة خمس سنوات الأصناف المسماة “قرش المطرقة” من الفصيلة القرشية (Sphyrnidae)، ويستثنى من هذا المنع الصنف المسمى (Sphyrna tiburo).

كما يستثني هذا القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القرش المحيطي المسمى (Carcharhinus longimanus) والقرش الثعلب ذو العينين الكبيرتين المسمى (Alopias superciliosus).

وجاء هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد استشارة غرف الصيد البحري، واستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التابع للوزارة الوصية على القطاع ذاته والذي يقوم بالبحث والدراسات من أجل ترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.

وبموجب هذا القرار، يُمنح للمعهد استثناءٌ، خلال مدة المنع سالفة الذكر، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المياه البحرية المغربية من أجل أخذ عينات خاصة بالبحث العلمي فقط.

وقال عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار، إن بعض الأنواع من سمك القرش تعرضت لصيد مستهدف وبشكل كبير بالمغرب، مشيراً إلى أن قرار المنع يأتي لحماية هذا النوع المحمي دولياً.

ويوجد قرش المطرقة، الذي سيمنع صيده خلال خمس سنوات، في المناطق البحرية والساحلية وفي بعض الأحيان يكون موجودا في جميع المناطق المدارية والمحيطات وفي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. ويعد هذا القرش من الأسماك المهددة بالانقراض على مستوى العالم، وقد وُضع على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في يونيو 2004.

وكان فيديو يظهر فيه بحارة بإقليم الحسيمة يصطادون قرشاً أبيض كبيراً قد أثار ردود فعل غاضبة من قبل الباحثين وعلماء المحيطات قبل أسابيع؛ وذلك بسبب بلوغ هذا الكائن البحري مرحلة الخطر من حيث تراجع أعداده ويصنف من بين الكائنات المهددة بالانقراض.

وكان موقع “Green Area”، المهتم بعالم البحار والمحيطات، قد أورد أن هذا النوع من الأسماك وقع ضحية صيد جائر في الحسيمة، لافتاً إلى أن هناك “مجموعة من الأفكار والصور النمطية الراسخة عن هذا الكائن، وما روجته الميديا، وبشكل خاص السينما، التي استحضرت صورة رسخت في أذهان الناس مفاهيم خاطئة عن هذا الحيوان البحري”.

وقال البروفيسور ميشال باريش، خبير الأحياء البحرية في الجامعة الأمريكية ببيروت، في تصريح للموقع ذاته، إن “من الأهمية بمكان أن نعلم بأن القرش الأبيض ليس وحشاً، بالرغم خطورته؛ لذلك على الإنسان فقط التعامل معه بحذر والامتناع عن السباحة في المناطق التي يوجد فيها”.

وأشار الباحث إلى أن “سلسلة أفلام سينمائية روجت لقتله، ربما عن غير قصد، فتكونت لدى الناس صورة نمطية كرستها رواية (الفك المفترس) التي نُشرت في السبعينيات من القرن الماضي، وصوِّرت فيلما سينمائياً سرعان ما حقق شهرة كبيرة‏ أسهمت في الترويج لقتل القرش الأبيض باعتباره مجسداً للشر”.

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