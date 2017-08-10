ملتقى الخط العربي يرحب بالخربوشي في القاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، ابتداء من اليوم وإلى غاية 24 غشت الجاري، فعاليات الملتقى الدولي الثالث لفنون الخط العربي، بمشاركة ثلة من الخطاطين العرب الذين بصموا على حضور وازن في مسار تطوير فن الخط العربي.

ويحضر الخطاط المغربي حميد الخربوشي كضيف شرف في هذا الملتقى العربي الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية المصري، بتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، و(دار الأوبرا )، ونقابة الخطاطين المصريين.

وحسب الجهة المنظمة، يشكل الملتقى الذي سيعرف أيضا مشاركة خطاطين من دول غير عربية، نوعا من الاحتفاء بالحرف العربي، الذي ألهم الفنانين والخطاطين واستهواهم لتوقيع لوحات فنية تزاوج بين مسايرة تطور التكنولوجيا، وبين ضرورة الحفاظ على مكانة الخط العربي وتفرده.

وقال مندوب عام الملتقى، الكاتب والفنان المصري محمد بغدادي، في تصريحات صحفية، إن الحرص على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية، التي تحمل نسختها الحالية اسم الخطاط المصري الراحل محمد عبد القادر”، يتوخى منه التعريف بمكانة الخط العربي باعتباره في مقدمة الفنون الراسخة وأحد أهم مكونات الهوية العربية والإسلامية الأصيلة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإعطاء زخم ثقافي وفني نابع من التراث والحضارة العربية العريقة ، وفتح حوار تفاعلي بناء مع الثقافات الأخرى والتطلع لاستشراف المستقبل بزخمه العلمي والتقني.

وأضاف بغدادي أنه سيتم بالمناسبة تكريم عدة فنانين وخطاطين عرب من بينهم أحمد مصطفى، وفكري سليمان، ومصطفى عبد الرحيم من جمهورية مصر، ومنير الشعراني (سوريا)، وفريد عبد الرحيم العلي (الكويت).

ومن ضيوف الشرف في هذا الملتقى أيضا الفنان التشكيلي التونسي عامر بن الهادي بن جدو والتشكيلية السعودية غادة الحسن.

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