سافيولا: البرازيلي نيمار إضافة لكرة القدم الفرنسية

اعتبر خابيير سافيولا، مهاجم برشلونة السابق، أن انتقال البرازيلي نيمار لصفوف باريس سان جيرمان “إضافة لكرة القدم الفرنسية”.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية قال سافيولا: “العالم أجمع حر في تأويل اختيار نيمار كما يحلو له. بالنسبة لي أعتقد أن باريس سان جيرمان سيستفيد من الريادة التي يدعو لها”.

كما أضاف المتحدث: “في إسبانيا نتحدث عن شراكته في خط هجوم برشلونة مع لويس سواريز وليونيل ميسي. في باريس سيكون في فريق سيعتمد على مهاراته وحده. وسيكون الأمر تحديا شخصيا بالنسية له”.

واعتبر سافيولا أن نيمار على استعداد لقيادة باريس سان جيرمان للفوز بلقب “شامبيونز ليغ”، وأشار إلى “أنه ميزة وفخر أن ينضم لاعب بحجمه، شاب وموهوب وذي خبرة وصاحب مستقبل واعد، إلى كرة القدم الفرنسية”.

اللاعب الارجنتيني زاد: “نيمار يعد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. اعتقد أن الناس ستدفع المال من أجل مشاهدته يلعب. ومعه سيرتقي الدوري الفرنسي لمستوى أفضل الدوريات في العالم”.

وأعرب سافيولا عن أسفه لتفكك خط هجوم برشلونة المكون من ميسي وسواريز ونيمار، قائلا “ستكون خسارة كبرى لليغا” الإسبانية.

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