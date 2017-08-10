مدرب “البارصا” يستعجل التخلص من لاعبين زائدين

أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، طالب بالتعجيل بخروج اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن خططه وتعزيز صفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الجديد ليس سعيدا بالتغييرات التي يشهدها “البلاوجرانا”، سواء على مستوى الوافدين أو الراحلين عن صفوف المجموعة المتوفرة، حيث اعتبر أن الإيقاع الذي تسير به هذه العملية لا يتسق مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع.

وأضافت “سبورت” أن فالفيردي وإدارة النادي الكتالوني اتفقا، قبل انطلاق جولة الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، على بعض الخطوات؛ أولها التخفيف من عدد اللاعبين من خلال القيام ببعض الإعارات وصفقات البيع، وكان من المفترض تنفيذ هذا الخطوة لدى العودة من الجولة.

وكانت الخطوة الثانية أكثر طموحا، بحسب نفس الصحيفة، حيث تمثلت في تحديد بعض الصفقات لضم لاعبين جدد، بالتزامن مع خوض بطولة كأس “خوان غامبر” الودية، يوم الاثنين الماضي، بينما لم يتم تنفيذ أي من الخطوتين.

ومن بين الأمور التي تقلق فالفيردي تبرز أهمية تعزيز قلب دفاع الفريق، لذلك تحدث المدرب مع المدير العام للقسم الرياضي، بيب سيجورا، وفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت”.

وتتفاقم مخاوف المدير الفني للبرصا مع علمه بأنه لن يتم إجراء أي إصلاحات قبل مباراتي كأس “السوبر الإسباني”، المرتقبة أمام ريال مدريد يومي 13 و16 غشت الجاري.

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