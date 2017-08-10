احتراق 4,5 هكتارات بغابة بوسكور في الحسيمة

أتى حريق، اندلع أمس اليوم الأربعاء، على مساحة أربع هكتارات ونصف الهكتار من غابة بوسكور التابعة للجماعة القروية إزمورن في إقليم الحسيمة.

وقال المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، معزوز الحسن ، في تصريح صحافي ، إن “الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق”. وأضاف أن بين الصعوبات التي تواجهها فرق التدخل وعورة التضاريس وهبوب رياح قوية تساعد على انتشار النيران.

وأوضح المسؤول نفسه أن الأشجار المتضررة هي من نوع العرعار والصنوبر الحلبي، فضلا عن أصناف أخرى من الغطاء النباتي، مشيرا إلى أن أسباب الحريق لم تحدد بعد .

وسجل الحسن أن عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تبذل جهودا كبيرة في التدخل بالمنطقة، وأشار إلى أنه تمت تعبئة عدة وسائل للسيطرة على الحريق؛ منها طائرات متخصصة في الإخماد، وشاحنات للوقاية المدنية.

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