“ديانا هولدينغ” تطلق بوجدة وحدة إنتاج “سيال”

تعززت البنيات التحتية الصناعية بوجدة، اليوم الأربعاء، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج ماء المائدة، أنجزتها مجموعة “ديانا هولدينغ” في إطار مصنعها شركة “أطلس بوتلينغ”، حيث تتخصص في إنتاج وتعبئة ماء المائدة بطاقة 4800 قنينة في الساعة، وبغلاف مالي يقدر بـ22 مليون درهم.

غيثة زنيبر، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة “ديانا هولدينغ”، أكدت أن الشركة راكمت 6 عقود من التجربة في مجال تخصصها. كما أنها تشغّل أزيد من 7500 مستخدم بشكل مباشر زيادة على 35000 مستخدم غير مباشر، مبرزة حرص الشركة على توفير فرص عمل للمواطنين مع صون كرامتهم، والحفاظ على الحياة البيئية، إضافة إلى استثمارها بربوع المملكة وكذا إفريقيا.

وكشفت زنيبر، في كلمة لها، أن تدشين الوحدة الجديدة يندرج في إطار برنامج للاستثمار وتنويع أنشطة المجموعة عبر استراتيجية ممتدة على مدى خمس سنوات بمنطقتي الشمال والشرق، مشددة على أن هذه الإستراتيجية، المعروفة بـ”استراتيجية 5 على 5 “، تقوم على تحقيق رقم أعمال بقيمة 5 ملايير درهم، عبر خمسة أقطاب، وعلى مدى خمس سنوات، وفي إطار خمسة محاور استراتيجية، فضلا عن استثمار أزيد من ملياري درهم على مدى خمس سنوات.

وأضافت الرئيسة المديرة العامة لمجموعة “ديانا هولدينغ” أنه في إطار استراتيجياتها ستقوم الشركة بتشغيل وحدة جديدة للتكييف وتصدير الحوامض بالقطب الفلاحي ببركان، حيث سيتم إنجاز هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي ستوفر أزيد من 450 منصب شغل مباشرا، على مساحة خمسة هكتارات، بغلاف مالي يقدر بـ310 ملايين درهم.

ويشمل برنامج الاستثمار بمنطقتي الشمال والشرق، وفق مسؤولة الشركة، أيضا إنجاز أرضية لتوزيع المشروبات الغازية بالحسيمة، فضلا عن إحداث مدرسة للتكوين في تقنيات البيع والتسويق، مضيفة أن المعمل الجديد لشركة “أطلس بوتلينغ” بطنجة، الذي تبلغ كلفة إنجازه 470 مليون درهم، سيتم تدشينه قبل نهاية السنة الجارية.

بدوره، أكد خالد الحاتمي، مدير عام شركة “أطلس بلاتينغ كوكاكولا”، أنّ منتوج “سييال” الجديد بحجمه الجديد سيتم إنتاجه لأول مرة بالمغرب، في أفق تعميم المنتوج نفسه ومنتوجات أخرى على العديد من النقط التي سيتم فيها فتح خطوط جديدة.

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