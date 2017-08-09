جماعة العدل والاحسان: مقتل العتابي عمل إجرامي

قالت جماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء، إنها “تحمل المخزن مسؤولية مقتل عماد العتابي”، الناشط في “حراك الريف” الذي أعلن عن وفاته أمس، بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط. ولم يتردد التنظيم في نعت ما جرى بـ”العمل الإجرامي”.

بيان صادر عن الجماعة قال إن “الناشط عماد العتابي خرج يوم 20 يوليوز في مسيرة سلمية، ليطالب بأبسط حقوق العيش الكريم، إلا أنه وجد نفسه هدفًا مباشرًا لقوات القمع التي أردته صريعًا”.

ودعت “الجماعة” إلى الرفع الفوري لـ”مظاهر العسكرة” في الريف، بينما أشادت بـ”التلاحم الشعبي” حين دعت إلى “الاستمرار في السلمية وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات المخزنية التي تريد إغراق المنطقة في مستنقع الفوضى”.

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