“لست سندريلا” .. سخرية نسائية من “ساسة الهند”

نشرت نساء في مختلف أنحاء الهند صورا لهن خارج منازلهن في منتصف الليل، مع وسم “#لست_سندريلا”، بعد أن تساءل سياسي عن سبب خروج امرأة، تمت مطاردتها، من منزلها ليلا.

وقالت فارنيكا كوندو، وهي موسيقية عمرها 29 عاما، إنها تعرضت للمطاردة وتقريبا للخطف من قبل رجلين، أثناء العودة إلى المنزل بعد منتصف الليل في مدينة “شانديجاره” شمال البلاد. وأحد المتهمين هو نجل سوبهاش بارالا، الزعيم الاقليمي لحزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي.

وفي تصريحات بعد ذلك ألقى رمفير بهاتي، وهو سياسي آخر من حزب “بهاراتيا جاناتا”، باللوم على كوندو في الحادث، وبدا أنه شكك في شخصيتها؛ مما أغضب النساء في مختلف أنحاء البلاد، وجعلهن يتدفقن على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بمجموعة واسعة من صور السيلفي .

وأثارت قضية “مطاردة النساء خلسة” جدلا جديدا بشأن سلامة النساء في الهند، التي تشهد بالفعل معدلات مرتفعة للتحرش الجنسي والاغتصاب والخطف.

الوسوم: الاجتماعي , الجنسي , قضية

