قراران يوقفان نشاط مخزن “جوميا” بالدار البيضاء

رفضت شركة جوميا “JUMIA” للتجارة الإلكترونية تنفيذ قرار صادر عن مقاطعة المعاريف وعمالة آنفا يقضي بوقف نشاطها بأحد المخازن التي تستعملها بحي بيرجي في المعاريف بالدار البيضاء، بسبب الضوضاء التي تحدثها العربات التابعة لها على مدار 24 ساعة يوميا.

وقال عدد من ممثلي السكان في شكايات، تتوفر هسبريس على نسخ منها، وجهت إلى مصالح عمالة آنفا وولاية جهة الدار البيضاء سطات، إن الشركة امتنعت طوال 11 شهرا عن تنفيذ قرارين رسميين صادرين على التوالي في شهر شتنبر 2016 وماي 2017، يقضيان بضرورة وقف نشاطها بشكل فوري.

وبرر القراران المنع الصادر في حق شركة جوميا بالأضرار التي تتسبب فيها لأزيد من 80 أسرة تقيم بمجمعات سكنية مجاورة لمخزن الشركة، في ظل امتناع قائد المقاطعة التاسعة بالمعاريف عن تطبيق القرار رغم توصله به بشكل رسمي.

وقال عبد العزيز العرياني، “سانديك” إقامة الطبيب 9، إنه حاول مرارا، رفقة باقي ممثلي إقامات الطبيب 7 وإقامة العمراني وإقامات أخرى، إقناع المشرفين على مخزن جوميا بضرورة احترام القانون وحقوق الجوار عبر الكف عن مواصلة أنشطتهم ليلا بشكل يومي الذي يتسبب للسكان في إزعاج لا يحتمل.

وأضاف العرياني في تصريح لهسبريس: “لقد تفاجأنا بطريقة تعامل مسؤولي الشركة المشرفين على المخزن المعد لتوزيع بضائع الشركة على زبنائها بمنصتها الإلكترونية على شبكة الأنترنيت، التي تنم عن عنجهية لا تحتمل؛ إذ عمدوا إلى إصدار مزيد من الإنتاج في ظل إحجام قائد المقاطعة التاسعة بالمعاريف، الذي رفض التوجه إلى المخزن لتطبيق القرار رقم 1452 القاضي بوقف نشاط الشركة”.

وزاد: “توجهنا إلى مصالح عمالة آنفا، وقمنا بجميع الإجراءات القانونية لديها من أجل تطبيق القرار المذكور، لكن بدون جدوى، وكأن هذه الشركة فوق القانون، ونحن لا نطلب سوى تطبيق القانون على الجميع كما جاء في خطاب العرش لشهر يوليوز الماضي”.

وربطت هسبريس الاتصال بمسؤولي شركة جوميا، الذين أكدوا أنه لا علم لهم بأي قرار بوقف نشاط الشركة في حي بيرجي الذي لا يتسبب في أي إزعاج للسكان، وفق إفادتهم.

وقال العربي البلغيتي العلوي، المدير العام لجوميا، في تصريح لهسبريس، إنه “لم يتبادر إلى علمي أي قرار صادر عن مقاطعة المعاريف حول وقف نشاط شركة جوميا”.

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