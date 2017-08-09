عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

في ما يلي أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* آخر ساعة:

- أكد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار استقالته قرار شخصي، وليس له طبيعة لحظية أو ظرفية، ولا للمزايدة على المشهد السياسي؛ معبرا عن افتخاره باتخاذه هذا القرار بعد أيام من خطاب عيد العرش الموجه إلى الطبقة السياسية والإدارة العمومية. وردا على سؤال، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالمقر المركزي لحزبه بالرباط، حول ما إذا كان سيقدم استقالته من رئاسة الجهة، تبعا لاستقالته من أمانه حزب، قال العماري: “ليس من حقي الانسحاب، لأن لدي شركاء وأنا لست من أولئك الذين يخونون شركاءهم”، مبرزا أنه منتخب وليس من حق أي كان أن يقيله من منصبه غير الناخبين.

- تحتضن مدينة الدار البيضاء، على مدى ثلاثة أيام، من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، مؤتمر قمة الصلب العربي 2017″، وتكتسي هذه القمة أهمية خاصة نظرا للظروف الخاصة التي تمر منها صناعة الحديد والصلب بالدول العربية. ويتطلع الاتحاد العربي للحديد والصلب لأن يكون انعقاد هذا الحدث الهام ملتقى للعديد من الشركات العربية والعالمية ولخبراء صناعة الصلب، ولأصحاب التكنولوجيات وللمهتمين بهذه الصناعة من مستثمرين ورجال أعمال.

* الصباح:

- سرقات شقق أثرياء تحير الأمن.. تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أبحاث لكشف جان أو جناة نفذوا سرقات غريبة داخل شقق راقية بمركب سكني يوجد في طريق أمزميز، وانصبت على مجوهرات وحلي من الذهب والألماس ومبالغ مالية من الأورو والدرهم، ناهيك عن أغراض ثمينة. وبلغ عدد السرقات المصرح بها، حسب مصادر الجريدة، عشر عمليات؛ كان أغربها تلك التي ترك فيها الجاني رسما عبارة عن وجه مبتسم وكتب تحته اسما ولقبا، ما يعني دخوله في تحد مع مصالح الأمن.

- أثارت قضية البيض الملوث بأوروبا وسحب ملايين الوحدات من المساحات التجارية الكبرى لإتلافها، مخاوف لدى المستهلك المغربي من احتمال تسرب الداء الذي أصاب البيض الأوروبي إلى المغرب. وفي هذا الصدد، أكد محمد يوسف العلوي، رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن المغرب لا يستورد البيض من أوروبا، باستثناء مرة واحدة خلال شهر رمضان من السنة الماضية، وكان ذلك بشكل مؤقت.

* أخبار اليوم:

- غالوب: المغرب ثاني دولة آمنة عربيا وإفريقيا. المغاربة يثقون في أمنهم ويشعرون بأمان كبير في التجول وحيدين ليلا، حسب التقرير الجديد لمؤشر “القانون والنظام” الذي يصدره معهد “غالوب” الأمريكي، المتخصص في رصد واستطلاع أوضاع العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النسخة الجديدة من التقرير السنوي لهذا المعهد صنفت المغرب في الرتبة 43 عالميا من أصل 135 دولة شملها التصنيف.

- قطاع العقار يستعيد عافيته ويبصم على أداء سنوي جيد في البورصة. فقد تمكن قطاع العقار من تجاوز الأداء السلبي الذي طبعه طيلة الشهر الماضية، مع تمكن أغلب شركاته المدرجة في البورصة من تسجيل أداء سنوي جيد، خاصة “أليانس” التي استعادت عافيتها بعد شهور طويلة من الأزمة الخانقة، مسجلة نموا سنويا في حدود 144 في المئة.

* المساء:

- على بعد أسابيع قليلة من فتح بحث بخصوص صفقات البرنامج الاستعجالي، خرجت مركزية نقابية للمطالبة بفتح تحقيق في صفقة لاقتناء لوازم إجراء الامتحانات الأخيرة بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة. وأكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة استغلت الاستحقاق التربوي الأخير لاقتناء اللوازم الضرورية لإجراء الامتحانات الإشهادية من أوراق الامتحان والطبع لعقد صفقة عمومية وصل مبلغها الإجمالي إلى مليار و300 مليون سنتيم.

- قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعادة إطلاق طلب عروض الأثمان المتعلق باقتناء وتجهيز 18 مؤسسة سجنية بنظام كاميرات مراقبة متطور، المنشور بتاريخ 20 يوليوز المنصرم. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، ردا على ما توصلت به من رسائل مجهولة غير موقعة يدعي فيها أصحابها أن طلب العروض المذكور به “توصيفات موجهة إلى تكنولوجيا معينة” أنها قررت إعادة إطلاق طلب العروض السابق، الذي يخص نفس التجهيزات بمواصفات تسمح بالمنافسة المفتوحة بين جميع المرشحين، “تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤول أو يفهم على أنه توجيه للصفقة، وحرصا من المندوبية العامة على إعمال مبدأ الشفافية”.

* بيان اليوم:

- أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أول أمس الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية. وأوضح يتيم في عرض تقدم به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهداف مشروع القانون تتمثل في بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع.

- أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن عددا من خلاصات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمؤسسات تابعة لوزارته جاء مفتقدا للدقة، خاصة تلك الخلاصات المتعلقة بالصيدلية المركزية التي كان يجدر بقضاة المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار دورها الاستراتيجي في تغطية العجز الحاصل في الأدوية على مستوى المستشفيات العمومية.

* رسالة الأمة:

- قضت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي باعتراف الدولة بالشهادات التي تمنحها جامعة محمد السادس للبوليتيكنيك، وذلك خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2017. ووفقا لبلاغ للجامعة فإن شهادات جامعة محمد السادس للبوليتيكنيك سيتم الاعتراف بمطابقتها من الآن فصاعدا للشهادات الوطنية، وذلك في أعقاب العملية التنظيمية لتقييم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. وأوضح البلاغ أن “هذا الاعتراف يقر بأن جامعة محمد السادس للبوليتيكنيك تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وكذا من حيث مستوى البرامج الأكاديمية والبحثية”.

- تستعد “جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر” عقد ندوة في الأسابيع المقبلة داخل أروقة الأمم المتحدة بشراكة مع عدد من الجمعيات الحقوقية الأمريكية وشخصيات سياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين لكشف حقيقة الترحيل التعسفي من الجزائر، وفضح أبشع جريمة في التاريخ ارتكبها النظام الجزائري ضد حوالي 350 ألف مغربي أمام المنتظم الدولي.

* الأخبار:

- صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء في جلسة تشريعية، بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها.

- باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عمليات إطلاق برنامج يستهدف النهوض بالقطاع بجهة العيون الساقية الحمراء خلال الفترة ما بين 2016 و2020، وذلك من أجل بناء وتجهيز 11 وحدة لتثمين الحليب، و7 وحدات لتثمين المنتوجات المجالية، ووحدة لتثمين اللحوم الحمراء. كما يسعى هذا البرنامج إلى إحداث حوالي 292 نقطة ماء لتوريد الماشية ، وإعداد دوائر سقوية على مساحة 125 هكتارا لإنتاج المزروعات العلفية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، أمس الثلاثاء، سفير دولة الصين الجديد السيد لي لي، والذي حل بالرباط الأسبوع المنصرم. وتدارس الجانبان مختلف الأوضاع الإقليمية والجهوية والدولية، كما تدارس الكاتب الأول الذي كان مصحوبا بوفد من أعضاء المكتب السياسي، والسفير الجديد مختلف بقع التوتر في جوار البلدين والسياسات الحكيمة التي تسم قيادة البلدين في تدبيرها وتوجهها إلى مستقبل إقليمي ودولي مستقر وعادل.

- ارتفعت ليالي المبيت السياحية في الفنادق المصنفة بمدينة فاس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بنسبة 38 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية . وحسب المرصد الوطني للسياحة فإنه تم تسجيل 450 ألفا و602 ليلة مبيت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية مقابل 326 ألفا و201 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من سنة 2016. وبلغ عدد الوافدين للفنادق المصنفة خلال نفس الفترة 238 ألفا و 183 شخصا الى غاية متم يونيو الماضي مقابل 166 ألفا و427 في نفس الفترة من سنة 2016، بزيادة بلغت 43 في المائة.

* الأحداث المغربية:

- أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق ب”تحسين الخدمات الإدارية”، أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وذلك بعد أسبوع على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 18 لعيد العرش، والذي تضمن انتقادات للطبقة السياسية وللإدارة. ووفقا لمذكرة تقديمية فإن هذا المرسوم يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، وهو الخطاب الذي نادى من خلاله الملك بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي.

- أكد مدير وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة “طوطال نيوز”، دانييل روميرو، أن المغرب يعتبر مرفأ سلام واستقرار في محيط إقليمي يعيش ظروفا صعبة ومضطربة. وقال روميرو، في تصريح على هامش حفل استقبال نظمته مؤخرا سفارة المغرب ببوينوس أيريس بمناسبة عيد العرش المجيد، إنه “يتعين التأكيد على أن المغرب يعتبر مرفأ سلام واستقرار في محيط صعب ومضطرب”، مشيرا إلى أن “هذا الاستقرار الذي تتمتع به المملكة يمنح إمكانية إرساء علاقات جيدة خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إطار تعاون ثلاثي الأبعاد يضم الأرجنتين والمغرب والبلدان الافريقية”.

* العلم:

- الرباح يقر بارتفاع كبير في فاتورة الطاقة.. فقد صرح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن المغرب يواجه تحديات عديدة تتمثل في اعتماده على استيراد الوقود الأحفوري بما يقارب 93.3 في المئة، ما نتج عنه ارتفاع فاتورة الطاقة إلى 54 مليار درهم في 2016. وأضاف أنه من المتوقع حصول زيادة هامة خلال السنة الجارية بسبب الارتفاع المسجل في أسعار البترول، مذكرا بأن جزءا من هذه الطاقة يضر بالبيئة وبالخصوص المتصل بالهيدروكاربونات.

- يعتزم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، منع المركز السينمائي المغربي من الاستفادة من دعم المهرجانات التي يشرف على تنظيمها. وأفادت مصادر بأن الأمر يتعلق بكل من “المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، ومهرجان الفيلم الوثائقي للثقافة الصحراوية بالعيون، ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي”، موضحة أن الوزير الأعرج اعتبر أن استفادة المركز من هذا الدعم يعد تضاربا للمصالح، باعتباره المشرف على لجنة دعم المهرجانات وعملها.

* لوماتان:

وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1438 للهجرة.

* لوبنيون:

- قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أول أمس الاثنين بالرباط ، إن نسبة استكمال السلك التعليمي سجلت تقدما ملموسا ومستمرا بالتعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية الماضية، في ما بقيت مستقرة بالسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. ومقارنة بدول الجوار أوضح الوزير، في العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول حصيلة السنة الدراسية 2017/2016 واستعدادات الدخول المدرسي 2018/2017 ، أن نسبة استكمال الدراسة بالسلك الابتدائي خلال السنة الدراسية 2016/2015 بتونس فاقت مثيلتها لدى المغرب ب4 نقط، في ما تقل هذه النسبة لدى السنغال ب25 نقطة عن تلك المسجلة بالمملكة .

* ليبراسيون:

- بلغ عدد السياح الوافدين على إقليم ورزازات خلال النصف الأول من سنة 2017 ما مجموعه 140 ألف و468 سائحا، أي بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ( 101 ألف و 424 سائحا). وحسب بلاغ للمجلس الإقليمي للسياحة، فإن تسجيل هذه النتيجة يعزى إلى ارتفاع عدد الوافدين المقيمين الذي بلغ 30 ألف و 23 سائحا خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 24 ألف و 384 سائحا خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة.

* البيان:

- تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال 48 ساعة الأخيرة، من إنجاز عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف 519 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح . وحسب بلاغ لولاية أمن وجدة، أول أمس الاثنين، فقد مكنت هذه العمليات من توقيف 414 شخصا في حالة تلبس، فضلا عن توقيف 105 من الأشخاص المبحوث عنهم .كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز 1719 قرصا طبيا مهلوسا، و482 قنينة من الخمور المهربة، وغراما واحدا من الكوكايين.

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