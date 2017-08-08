سلطنة عمان تبحث الاستثمار في إعمار سوريا

أعلنت غرفة تجارة عُمان أنها تبحث تشكيل وفد تجاري لاقتناص فرص الاستثمار في إعمار سوريا، كذلك في مجال النفط والسياحة وغيرها من الفرص المتاحة.

جاء ذلك في أعقاب لقاء، عقد في دمشق، بين سعيد الكيومي رئيس الغرفة وعماد خميس؛ رئيس مجلس وزراء النظام السوري.

وأضافت الغرفة، في تغريدات منفصلة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللقاء ناقش تعزيز فرص التعاون التجاري بين البلدين، وأن التعاون التجاري يتضمن دخول الشركات والمنتجات السورية إلى الأسواق العمانية، ووجود مستثمرين سوريين في عُمان.

وتصدر عُمان بعض السلع إلى سوريا؛ كالسيارات المعاد تجميعها والأجهزة الكهربائية وبعض المنتجات الغذائية. وتقام في السلطنة معارض تجارية سورية بشكل دوري، فيما افتتح مركز الاستثمار العماني مركزاً له في دمشق.