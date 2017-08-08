ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ’”النار والغضب”

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية، الثلاثاء، بتعرضها لـ”النار والغضب” إذا استمرت بتهديدها للولايات المتحدة.

وقال ترامب في معرض رده على سؤال صحفي وجه إليه أثناء عطلته التي يقضيها في ملعب الغولف الخاص به بولاية نيوجيرسي: “من الأفضل لكوريا الشمالية عدم توجيه المزيد من التهديدات للولايات المتحدة، لأنها ستواجه النار والغضب التي لم يشهدها العالم من قبل”.

وشدد ترامب في التصريح الذي وصلت نسخة منه لـ “الاناضول” عبر البريد الإلكتروني إن كوريا الشمالية ستواجه “بنار وغضب (…) وقوة لم يواجه العالم مثلها من قبل”.

يأتي تهديد الرئيس الأمريكي عقب تقارير أمنية تداولتها وسائل إعلام، تحدثت عن قدرة كوريا الشمالية على تثبيت رأس نووي حربي في الصواريخ البالستية.

وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت صاروخين بالستيين في مناسبتين مختلفتين من الشهر الجاري، تبعهما فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة لعقوبات اقتصادية مشدد على كوريا الشمالية، بسبب خرقها لقرار مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة البالستية المفروض عليها.

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