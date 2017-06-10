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العثور على جثة متحللة بـ العثور على جثة متحللة بـ"أقشمير" في الحاجب
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العثور على جثة متحللة بـ”أقشمير” في الحاجب

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | الأولى, حوادث |

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عثر على جثة المسمى قيد حياته (ع.ا) البالغ من العمر 58 سنة، بعد مغرب اليوم السبت، في مراحل متقدمة من التحلل، بمنزله المستأجر بالطابق الأول بكاف حسناوة بحي أقشمير بالمدينة القديمة للحاجب.

وقد هرعت السلطات المحلية والشرطة القضائية والوقاية المدنية ومصالح بلدية الحاجب إلى مكان الحادث، بعد إخطارها من طرف الجيران الذين استنشقوا رائحة كريهة تنبعث من منزل الهالك، حيث جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، وقامت عناصر الوقاية المدنية بتطهير المكان بمادة الكلور، فيما فتحت عناصر الشرطة بحثا معمقا لمعرفة أسباب الوفاة.

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