الأمن يوقف الناشط مرتضى إعمراشا وسط الحسيمة

علمت هسبريس من مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية أقدمت، مساء اليوم السبت، على توقيف مرتضى إعمراشا، أحد نشطاء الحراك بالحسيمة.

وأكدت الناشطة نوال بنعيسى خبر اعتقال إعمراشا في الشارع العام، بينما ذكرت مصادر أخرى لهسبريس أن الشرطة حلت بمنزل إعمراشا في حي المنزه، وقامت بعملية تفتيش نجمت عنها حالة من الهلع والفزع، خصوصا عند زوجته الحامل ووالدته التي انتقلت مباشرة إلى مخفر الشرطة للاستفسار عن سبب الاعتقال.

وكان إعمراشا قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، أن هناك تصعيدا من طرف الساكنة في وجه التصعيد الذي تنهجه الدولة، كما انتقد عددا من الأحزاب التي قال إنها تساند الحراك “بالشفوي” فقط، مضيفا أن “الأمر يتعلق فقط ببروباغاندا سياسية من أجل مصالح ضيقة جدا”، بحسب تعبيره.

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